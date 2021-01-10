ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.168,01 % 0,01213826Tescil ve İlan Giderleri2.547,82 % 0,00234858Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0000775Bağımsız Denetim Ücreti2.399,33 % 0,0022117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.794,32 % 0,01179379Fon Yönetim Ücreti2.045.650,79 % 1,88567902Hisse Senedi Komisyonu20.183,98 % 0,01860557Tahvil Bono Komisyonu9.531,01 % 0,00878568Gecelik Ters Repo Komisyonu2.363,79 % 0,00217894Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.038,78 % 0,00095755Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar225,39 % 0,00020776Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.745 % 0,01174833TOPLAM GİDERLER2.122.732,29 % 1,95673268DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.483.510 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899254BIST