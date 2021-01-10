ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri808,75 % 0,01222069Tescil ve İlan Giderleri3.870,57 % 0,0584866Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00127035Bağımsız Denetim Ücreti2.400,16 % 0,03626784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.698,37 % 0,38831758Fon Yönetim Ücreti49.774,96 % 0,7521291Hisse Senedi Komisyonu539,62 % 0,00815398Tahvil Bono Komisyonu132,2 % 0,00199762Gecelik Ters Repo Komisyonu961,21 % 0,01452445Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.615,67 % 0,02441373Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9,93 % 0,00015005Vergiler ve Diğer Harcamalar300,61 % 0,0045424Türev Araçlar Komisyonu249,98 % 0,00377735Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.852,54 % 0,07332475TOPLAM GİDERLER91.298,64 % 1,37957648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.617.874,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899255BIST