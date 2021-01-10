ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.345,65 % 0,0119663Tescil ve İlan Giderleri3.467,82 % 0,03083788Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0007476Bağımsız Denetim Ücreti2.285,04 % 0,02031991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.187,27 % 0,01945048Fon Yönetim Ücreti212.190,28 % 1,88691971Hisse Senedi Komisyonu4.403,21 % 0,03915591Tahvil Bono Komisyonu3.509,86 % 0,03121172Gecelik Ters Repo Komisyonu148 % 0,0013161Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13,27 % 0,000118Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.550 % 0,05824642TOPLAM GİDERLER236.184,47 % 2,10029004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON