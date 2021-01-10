ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri93.548,25 % 0,01251211Tescil ve İlan Giderleri2.687,94 % 0,00035951Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri449,24 % 0,00006009Bağımsız Denetim Ücreti7.793,5 % 0,00104238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.781,09 % 0,01789327Fon Yönetim Ücreti3.073.040,28 % 0,41102023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.210,03 % 0,00149935Gecelik Ters Repo Komisyonu111.646,53 % 0,01493276Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu70.028,58 % 0,00936635Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar41.474,64 % 0,00554725Türev Araçlar Komisyonu130.096,86 % 0,0174005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.530,06 % 0,00234465TOPLAM GİDERLER3.693.287 % 0,49397845DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ747.661.564,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899257BIST