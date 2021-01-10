ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.544,26 % 0,01213088Tescil ve İlan Giderleri10.237,32 % 0,04881094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri745,39 % 0,00355398Bağımsız Denetim Ücreti1.921,16 % 0,00915998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.243,01 % 0,377826Fon Yönetim Ücreti157.748,85 % 0,75213722Hisse Senedi Komisyonu9.141,01 % 0,0435838Tahvil Bono Komisyonu217,22 % 0,00103569Gecelik Ters Repo Komisyonu924,85 % 0,00440963Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.226,86 % 0,01538548Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.578,74 % 0,00752734Vergiler ve Diğer Harcamalar8.496 % 0,04050843Türev Araçlar Komisyonu2.144,45 % 0,01022461Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.173,63 % 0,01513168TOPLAM GİDERLER281.342,75 % 1,34142565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.973.413,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899258BIST