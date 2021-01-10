ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.941,63 % 0,00010026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,0000188Bağımsız Denetim Ücreti21.038,37 % 0,00108633Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri215.636,73 % 0,01113459Fon Yönetim Ücreti6.804.605,09 % 0,35136163Hisse Senedi Komisyonu736.587,85 % 0,03803435Tahvil Bono Komisyonu84.567,2 % 0,0043667Gecelik Ters Repo Komisyonu88.846,89 % 0,00458769Vadeli Ters Repo Komisyonu1.410 % 0,00007281Borsa Para Piyasası Komisyonu2.048,01 % 0,00010575Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.068 % 0,00015842Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.822,89 % 0,00071376TOPLAM GİDERLER7.973.936,83 % 0,41174108DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.936.638.646,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899259BIST