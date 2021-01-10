ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri75.947,35 % 0,0127692Tescil ve İlan Giderleri1.941,63 % 0,00032645Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00006123Bağımsız Denetim Ücreti5.119,42 % 0,00086074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.675,67 % 0,01793563Fon Yönetim Ücreti11.213.267,44 % 1,88531239Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu565,35 % 0,00009505Gecelik Ters Repo Komisyonu64.191,9 % 0,01079273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.976,2 % 0,00100479Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.202,51 % 0,00037031Vergiler ve Diğer Harcamalar447.844,67 % 0,07529715Türev Araçlar Komisyonu226.555,92 % 0,03809137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.292,6 % 0,00122612TOPLAM GİDERLER12.157.944,83 % 2,04414317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ594.769.730,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899260BIST