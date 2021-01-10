ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.455,7 % 0,01245503Tescil ve İlan Giderleri3.248,98 % 0,00219261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00024576Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,00118172Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.471,82 % 0,06915424Fon Yönetim Ücreti1.491.437,57 % 1,00651318Hisse Senedi Komisyonu25.658,27 % 0,01731577Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.693,62 % 0,00924129Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.759,23 % 0,0018621Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu33.048,07 % 0,02230286Vergiler ve Diğer Harcamalar25.191,86 % 0,01700101Türev Araçlar Komisyonu6.298,06 % 0,00425032Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.642,3 % 0,00718207TOPLAM GİDERLER1.735.020,7 % 1,17089795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ148.178.643,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899261BIST