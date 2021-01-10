ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.871,68 % 0,05082555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00478065Bağımsız Denetim Ücreti1.750,57 % 0,02298064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.638,69 % 0,02151193Fon Yönetim Ücreti26.765,28 % 0,35136171Hisse Senedi Komisyonu9.355,64 % 0,12281634Tahvil Bono Komisyonu580,91 % 0,00762591Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.550 % 0,08598525Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER50.876,94 % 0,66788798DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.617.585,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899262BIST