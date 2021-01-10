ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri70.515,9 % 0,01254389Tescil ve İlan Giderleri1.941,63 % 0,00034539Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00006478Bağımsız Denetim Ücreti6.008,82 % 0,00106889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.714,07 % 0,01115604Fon Yönetim Ücreti11.316.451,06 % 2,01305324Hisse Senedi Komisyonu330.916,49 % 0,05886585Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu53.040,58 % 0,00943525Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.244,11 % 0,0003992Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.062 % 0,00018892Türev Araçlar Komisyonu141.444,74 % 0,02516123Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.954,14 % 0,0047948TOPLAM GİDERLER12.013.657,71 % 2,13707747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ562.153.590,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899263BIST