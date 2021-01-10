ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.412,47 % 0,01184759Tescil ve İlan Giderleri3.248,1 % 0,00198234Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00022226Bağımsız Denetim Ücreti2.005,7 % 0,0012241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.478,2 % 0,06254328Fon Yönetim Ücreti1.649.188,89 % 1,00651338Hisse Senedi Komisyonu20.290,09 % 0,01238321Tahvil Bono Komisyonu1.684,63 % 0,00102814Gecelik Ters Repo Komisyonu8.030,06 % 0,00490081Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.989,44 % 0,00121417Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.696,89 % 0,00469747Vergiler ve Diğer Harcamalar58.058,07 % 0,03543331Türev Araçlar Komisyonu159.702,64 % 0,09746782Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.560,02 % 0,00583456TOPLAM GİDERLER2.043.709,37 % 1,24729243DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.851.661,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899264BIST