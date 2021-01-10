ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.671,2 % 0,01265629Tescil ve İlan Giderleri2.334,57 % 0,01768011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri554,78 % 0,00420145Bağımsız Denetim Ücreti3.162,04 % 0,02394669Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.887,32 % 0,01429301Fon Yönetim Ücreti265.813,54 % 2,01305308Hisse Senedi Komisyonu12.138,87 % 0,09192982Tahvil Bono Komisyonu148,81 % 0,00112696Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19,84 % 0,00015025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.570 % 0,04975578Türev Araçlar Komisyonu24.143,29 % 0,18284142Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.562,12 % 0,01940339TOPLAM GİDERLER321.006,38 % 2,43103824DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.204.497,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899265BIST