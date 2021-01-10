ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.368,41 % 0,01206261Tescil ve İlan Giderleri1.922,11 % 0,00247488Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,0004689Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,00225462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.345,06 % 0,06353589Fon Yönetim Ücreti623.090,04 % 0,80228052Hisse Senedi Komisyonu47.537,35 % 0,06120831Tahvil Bono Komisyonu6,1 % 0,00000785Gecelik Ters Repo Komisyonu8.351,52 % 0,01075328Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.029,56 % 0,02578973Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.698,51 % 0,01120006Vergiler ve Diğer Harcamalar4.780 % 0,00615465Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.786,49 % 0,01260092TOPLAM GİDERLER785.030,37 % 1,01079223DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.664.859,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899266BIST