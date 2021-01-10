ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri374.824,21 % 0,01271897Tescil ve İlan Giderleri3.396,81 % 0,00011526Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00001236Bağımsız Denetim Ücreti23.179,93 % 0,00078657Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.140.188,37 % 0,03869021Fon Yönetim Ücreti31.020.696,29 % 1,0526306Hisse Senedi Komisyonu3.965,37 % 0,00013456Tahvil Bono Komisyonu845,57 % 0,00002869Gecelik Ters Repo Komisyonu74.013,84 % 0,00251152Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.888,86 % 0,00009803Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.896,63 % 0,00060729Vergiler ve Diğer Harcamalar4.795,12 % 0,00016271Türev Araçlar Komisyonu198.784,62 % 0,00674539Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler125.992,46 % 0,00427532TOPLAM GİDERLER32.991.832,25 % 1,11951749DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.946.968.892,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899267BIST