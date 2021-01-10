ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri213.352,87 % 0,0121261Tescil ve İlan Giderleri1.922,11 % 0,00010924Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri449,24 % 0,00002553Bağımsız Denetim Ücreti19.814,4 % 0,00112617Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245.501,62 % 0,01395331Fon Yönetim Ücreti35.418.697,18 % 2,01305359Hisse Senedi Komisyonu661.302,92 % 0,03758575Tahvil Bono Komisyonu32.392,52 % 0,00184106Gecelik Ters Repo Komisyonu254.520,49 % 0,0144659Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu136.972,71 % 0,00778497Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.180 % 0,00006707Türev Araçlar Komisyonu269.287,23 % 0,01530518Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.431,41 % 0,00121807TOPLAM GİDERLER37.276.824,7 % 2,11866194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.759.451.280,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899269BIST