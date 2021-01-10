ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri49.081,55 % 0,0125501Tescil ve İlan Giderleri1.922,11 % 0,00049148Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00009312Bağımsız Denetim Ücreti4.120,76 % 0,00105367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.511,56 % 0,00882457Fon Yönetim Ücreti7.373.173,84 % 1,8853126Hisse Senedi Komisyonu414.575,66 % 0,10600655Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu46.518,71 % 0,01189478Vadeli Ters Repo Komisyonu5.600 % 0,00143191Borsa Para Piyasası Komisyonu8.528,13 % 0,00218063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.180 % 0,00030172Türev Araçlar Komisyonu22.927,91 % 0,00586264Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.486,7 % 0,03004122TOPLAM GİDERLER8.079.991,1 % 2,06604501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ391.084.950,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899270BIST