ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri52.493,74 % 0,01222223Tescil ve İlan Giderleri6.274,51 % 0,00146091Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00008479Bağımsız Denetim Ücreti4.857,89 % 0,00113107Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.067,73 % 0,01282154Fon Yönetim Ücreti8.645.943,33 % 2,01305333Hisse Senedi Komisyonu211.921,94 % 0,04934223Tahvil Bono Komisyonu7.295,74 % 0,00169868Gecelik Ters Repo Komisyonu58.264,29 % 0,0135658Vadeli Ters Repo Komisyonu6.480 % 0,00150875Borsa Para Piyasası Komisyonu67.887,28 % 0,01580634Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu150,54 % 0,00003505Vergiler ve Diğer Harcamalar1.180 % 0,00027474Türev Araçlar Komisyonu107.328,09 % 0,02498943Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.308,75 % 0,00403003TOPLAM GİDERLER9.242.818 % 2,15202492DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ429.494.003,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899271BIST