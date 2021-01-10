ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.327,35 % 0,01180161Tescil ve İlan Giderleri1.922,11 % 0,00130914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00024804Bağımsız Denetim Ücreti1.806,66 % 0,00123051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.857,71 % 0,01216283Fon Yönetim Ücreti1.477.782,67 % 1,00651345Hisse Senedi Komisyonu2.631,51 % 0,00179231Tahvil Bono Komisyonu8.647,73 % 0,00588994Gecelik Ters Repo Komisyonu20.272,6 % 0,01380761Vadeli Ters Repo Komisyonu202,5 % 0,00013792Borsa Para Piyasası Komisyonu17.069,75 % 0,01162616Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.180 % 0,00080369Türev Araçlar Komisyonu13.027,04 % 0,00887268Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.846,42 % 0,00670637TOPLAM GİDERLER1.589.938,22 % 1,08290227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.821.949,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899272BIST