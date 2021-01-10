ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri234.779,39 % 0,01240385Tescil ve İlan Giderleri3.204,26 % 0,00016929Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00001924Bağımsız Denetim Ücreti18.426,27 % 0,0009735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri441.654,05 % 0,02333345Fon Yönetim Ücreti38.102.946,68 % 2,01305309Hisse Senedi Komisyonu3.129.401,02 % 0,16533237Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu157.512,24 % 0,00832168Vadeli Ters Repo Komisyonu6.160 % 0,00032544Borsa Para Piyasası Komisyonu2.253,29 % 0,00011905Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu458.416,74 % 0,02421905Vergiler ve Diğer Harcamalar181.624,3 % 0,00959557Türev Araçlar Komisyonu111.884,52 % 0,00591108Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.629,38 % 0,00172387TOPLAM GİDERLER42.881.256,31 % 2,26550052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.892.793.925,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899273BIST