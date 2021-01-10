ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri100.539,08 % 0,01201267Tescil ve İlan Giderleri699,06 % 0,00008353Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00004351Bağımsız Denetim Ücreti9.933,63 % 0,0011869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri142.080,3 % 0,01697612Fon Yönetim Ücreti8.423.936,4 % 1,00651343Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.110,13 % 0,00276126Gecelik Ters Repo Komisyonu541.861,06 % 0,06474294Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.055,18 % 0,00108194Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.534 % 0,00018329Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.353,89 % 0,00171504TOPLAM GİDERLER9.267.466,9 % 1,10730061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ836.942.273,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899274BIST