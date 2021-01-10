ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.225,55 % 0,01224618Tescil ve İlan Giderleri6.238,11 % 0,03432547Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00200386Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,00963523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.730,92 % 0,00952446Fon Yönetim Ücreti299.322,79 % 1,64703642Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu49,28 % 0,00027117Gecelik Ters Repo Komisyonu573,84 % 0,00315758Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.456,73 % 0,00801572Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.780 % 0,02630215Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.894 % 0,0214269TOPLAM GİDERLER322.386,44 % 1,77394514DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.173.416,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899275BIST