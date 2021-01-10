ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri361.266,25 % 0,01231287Tescil ve İlan Giderleri1.922,11 % 0,00006551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00001241Bağımsız Denetim Ücreti29.755,72 % 0,00101415Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri386.797,7 % 0,01318305Fon Yönetim Ücreti55.316.088,28 % 1,88531261Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu308.982,5 % 0,01053091Vadeli Ters Repo Komisyonu1.800 % 0,00006135Borsa Para Piyasası Komisyonu1.595,09 % 0,00005436Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.747,57 % 0,00012773Vergiler ve Diğer Harcamalar65.522,62 % 0,00223318Türev Araçlar Komisyonu680.209,15 % 0,02318325Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.914,7 % 0,00030384TOPLAM GİDERLER57.166.965,86 % 1,94839522DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.934.053.898,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899276BIST