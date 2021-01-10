ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri217.525,19 % 0,01204874Tescil ve İlan Giderleri4.719,36 % 0,00026141Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,17 % 0,00002017Bağımsız Denetim Ücreti20.447,93 % 0,00113261Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri241.876,45 % 0,01339756Fon Yönetim Ücreti36.343.209,32 % 2,01305348Hisse Senedi Komisyonu303.421,49 % 0,01680654Tahvil Bono Komisyonu60.499,96 % 0,0033511Gecelik Ters Repo Komisyonu107.485,07 % 0,00595361Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.243,65 % 0,00161981Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.213,15 % 0,00012259Vergiler ve Diğer Harcamalar97.837,98 % 0,00541925Türev Araçlar Komisyonu1.063.449,72 % 0,05890457Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.154,03 % 0,00178101TOPLAM GİDERLER38.524.447,47 % 2,13387245DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.805.377.240,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899277BIST