ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri123.611,41 % 0,01188525Tescil ve İlan Giderleri1.922,11 % 0,00018481Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri471,7 % 0,00004535Bağımsız Denetim Ücreti12.215,21 % 0,00117449Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.459,3 % 0,01225523Fon Yönetim Ücreti19.608.013,03 % 1,88531308Hisse Senedi Komisyonu14.170,69 % 0,00136251Tahvil Bono Komisyonu90.846,42 % 0,0087349Gecelik Ters Repo Komisyonu136.237,25 % 0,01309923Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu66.124,24 % 0,00635785Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.180 % 0,00011346Türev Araçlar Komisyonu104.906,23 % 0,01008675Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.645,57 % 0,00131202TOPLAM GİDERLER20.300.803,16 % 1,95192494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.040.040.154,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899278BIST