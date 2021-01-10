ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.093,12 % 0,01258167Tescil ve İlan Giderleri2.456,12 % 0,0011843Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00004054Bağımsız Denetim Ücreti2.887,47 % 0,00139229Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.999,89 % 0,01639419Fon Yönetim Ücreti1.767.061,81 % 0,85204824Hisse Senedi Komisyonu39.230,87 % 0,01891648Tahvil Bono Komisyonu16.370,69 % 0,00789368Gecelik Ters Repo Komisyonu1.021,31 % 0,00049246Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar16,05 % 0,00000774Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.151,12 % 0,00585907TOPLAM GİDERLER1.901.372,52 % 0,91681066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ207.389.879,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899279BIST