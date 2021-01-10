ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.134,43 % 0,0124617Tescil ve İlan Giderleri2.545,02 % 0,00098696Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0000326Bağımsız Denetim Ücreti3.622,69 % 0,00140488Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.602,36 % 0,01264316Fon Yönetim Ücreti2.197.139,3 % 0,85204819Hisse Senedi Komisyonu30.355,3 % 0,01177175Tahvil Bono Komisyonu17.355,87 % 0,00673059Gecelik Ters Repo Komisyonu7.097,85 % 0,00275254Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.321,02 % 0,00051229Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar266,14 % 0,00010321Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.882,79 % 0,00499593TOPLAM GİDERLER2.337.406,84 % 0,90644378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ257.865.615,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899280BIST