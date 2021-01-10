ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri273,38 % 0,01305768Tescil ve İlan Giderleri2.546,42 % 0,12162685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00401551Bağımsız Denetim Ücreti1.716,57 % 0,08199001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri903,21 % 0,0431408Fon Yönetim Ücreti17.872,76 % 0,85367205Hisse Senedi Komisyonu1.102,39 % 0,0526544Tahvil Bono Komisyonu64,08 % 0,00306071Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu838,59 % 0,0400543Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar179,89 % 0,00859224Türev Araçlar Komisyonu413,91 % 0,01976994Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.813 % 0,22988747TOPLAM GİDERLER30.808,27 % 1,47152197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.093.633,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899281BIST