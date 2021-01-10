ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri272,67 % 0,01286502Tescil ve İlan Giderleri2.546,42 % 0,12014425Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00396656Bağımsız Denetim Ücreti1.717,11 % 0,08101605Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri796,78 % 0,03759338Fon Yönetim Ücreti18.091,47 % 0,85358504Hisse Senedi Komisyonu702,31 % 0,03313613Tahvil Bono Komisyonu103,94 % 0,00490406Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu837,61 % 0,0395198Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar177,74 % 0,00838606Türev Araçlar Komisyonu404,67 % 0,01909299Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.858,77 % 0,22924469TOPLAM GİDERLER30.593,56 % 1,44345402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.119.468,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899282BIST