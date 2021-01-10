ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.985,45 % 0,01177631Tescil ve İlan Giderleri2.452,62 % 0,00724707Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00024841Bağımsız Denetim Ücreti1.818,87 % 0,00537444Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.626,93 % 0,06981347Fon Yönetim Ücreti288.358,2 % 0,85204834Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.630,9 % 0,00481903Gecelik Ters Repo Komisyonu4.758,6 % 0,01406084Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.568,9 % 0,01054548Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.861,65 % 0,00550085Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.851 % 0,02615317TOPLAM GİDERLER340.997,19 % 1,0075874DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.842.939,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899283BIST