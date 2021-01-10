ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri310,14 % 0,01291232Tescil ve İlan Giderleri2.546,42 % 0,10601725Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00350016Bağımsız Denetim Ücreti1.717,11 % 0,07148989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.368,5 % 0,05697591Fon Yönetim Ücreti20.501,66 % 0,85356287Hisse Senedi Komisyonu2.159,33 % 0,0899012Tahvil Bono Komisyonu41,89 % 0,00174404Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu621,34 % 0,02586877Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar129,52 % 0,00539242Türev Araçlar Komisyonu734,68 % 0,03058755Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.813 % 0,20038368TOPLAM GİDERLER35.027,66 % 1,45833605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.401.892,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899284BIST