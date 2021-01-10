ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri646,3 % 0,01394791Tescil ve İlan Giderleri5.595,72 % 0,12076217Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00181433Bağımsız Denetim Ücreti1.717,11 % 0,03705724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.482,79 % 0,03200034Fon Yönetim Ücreti39.514,43 % 0,85276755Hisse Senedi Komisyonu6.495,18 % 0,14017357Tahvil Bono Komisyonu201,98 % 0,00435896Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2,31 % 0,00004985Vergiler ve Diğer Harcamalar70,3 % 0,00151716Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.603 % 0,09933812TOPLAM GİDERLER60.413,19 % 1,3037872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.633.669,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899285BIST