ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri400,84 % 0,01366853Tescil ve İlan Giderleri5.594,72 % 0,19077832Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00286676Bağımsız Denetim Ücreti1.717,11 % 0,05855295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.142,65 % 0,03896403Fon Yönetim Ücreti25.017,66 % 0,85309492Hisse Senedi Komisyonu2.836,07 % 0,09670916Tahvil Bono Komisyonu120,92 % 0,00412334Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1,58 % 0,00005388Vergiler ve Diğer Harcamalar50,83 % 0,00173329Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.603 % 0,15696096TOPLAM GİDERLER41.569,45 % 1,41750613DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.932.576,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899286BIST