ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri169,91 % 0,01263097Tescil ve İlan Giderleri2.546,42 % 0,1892988Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0062497Bağımsız Denetim Ücreti1.972,3 % 0,14661919Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri375,78 % 0,02793518Fon Yönetim Ücreti11.492,72 % 0,85435952Hisse Senedi Komisyonu26,52 % 0,00197148Tahvil Bono Komisyonu210,41 % 0,01564171Gecelik Ters Repo Komisyonu10,45 % 0,00077684Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu384,37 % 0,02857376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar118,33 % 0,00879656Türev Araçlar Komisyonu14,27 % 0,00106082Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.603 % 0,3421833TOPLAM GİDERLER22.008,55 % 1,63609782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.345.185,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899287BIST