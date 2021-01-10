ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.618,08 % 0,01255443Tescil ve İlan Giderleri2.612,22 % 0,00380536Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00012247Bağımsız Denetim Ücreti2.403,23 % 0,00350092Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.981,82 % 0,01308431Fon Yönetim Ücreti1.295.458,74 % 1,88716618Hisse Senedi Komisyonu20.060,6 % 0,02922338Tahvil Bono Komisyonu105,16 % 0,00015319Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.271,58 % 0,04555503Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.043,66 % 0,00880413Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.670,63 % 0,10877682TOPLAM GİDERLER1.450.309,79 % 2,11274625DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.645.716,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899288BIST