ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.957,99 % 0,01191636Tescil ve İlan Giderleri2.397,32 % 0,00721763Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00025311Bağımsız Denetim Ücreti1.818,87 % 0,00547609Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.681,11 % 0,08333979Fon Yönetim Ücreti283.005,81 % 0,85204837Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.926,26 % 0,01784225Gecelik Ters Repo Komisyonu87,09 % 0,0002622Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9,48 % 0,00002854Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.497 % 0,025582TOPLAM GİDERLER333.465 % 1,00396634DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.214.758,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899289BIST