ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 16:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816980
BIST
17:37122.057
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.813,81
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.138
En Düşük
120.159
17:375,9717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0136
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:376,5957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:37299,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,65
|Açılış
|: 299,78
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,73
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.748.036
|% 19,85
|
|HLGYO
|1,72
|237.660.048
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|32.171.693
|% 15,00
|
|CELHA
|11,36
|26.800.971
|% 14,06
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,53
|23.623.146
|% -3,77
|
|THYAO
|14,31
|1.300.892.935
|% 3,40
|
|PETKM
|4,23
|822.780.704
|% 2,92
|
|HALKB
|7,40
|740.940.880
|% 7,56
|
|ASELS
|24,32
|642.885.782
|% 4,02
|
|SISE
|5,61
|534.472.458
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|309.748.036
|% 19,85
|
|PETKM
|4,23
|822.780.704
|% 2,92
|
|KRDMD
|2,91
|423.179.177
|% 3,19
|
|HLGYO
|1,72
|237.660.048
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,92
|269.742.397
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,01
|
|Frank
|6,1383
|6,1753
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5875
|1,5955
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-15,71
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,81
|
Seans Raporu
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