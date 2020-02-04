ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 16:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816982
BIST
17:32121.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.738,88
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.039
En Düşük
120.159
17:325,9729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0124
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:326,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:32299,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -3,60
|Açılış
|: 299,84
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.637.941
|% 19,85
|
|HLGYO
|1,72
|236.593.501
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|31.950.318
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|CELHA
|11,19
|26.098.286
|% 12,35
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,53
|21.844.212
|% -3,77
|
|THYAO
|14,31
|1.295.465.946
|% 3,40
|
|PETKM
|4,24
|821.178.942
|% 3,16
|
|HALKB
|7,40
|740.602.832
|% 7,56
|
|ASELS
|24,26
|633.519.989
|% 3,76
|
|SISE
|5,60
|531.330.305
|% 0,36
|
|TEKTU
|1,63
|309.637.941
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|821.178.942
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,91
|418.669.384
|% 3,19
|
|ISGYO
|1,92
|269.502.832
|% 3,23
|
|HLGYO
|1,72
|236.593.501
|% 15,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% 0,08
|
|Frank
|6,1415
|6,1785
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-14,79
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.979
|2.029
|-22,29
|
|Yarım
|957
|981
|-10,78
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,39
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|0,93
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:46RYSAS
Yüzde 10.72 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 328 adet işlem
-
17:45PGSUS
Yüzde 5.99 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 275, 723 adet işlem
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2664, 21 artarak (% 2.36 ) 115, 591
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ATSYH, BRKO, OSMEN
-
17:43
IHYAY, DITAS, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında