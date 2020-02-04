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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.02.2020 16:40
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,001123 0,41 0,001123 0,41 0,49




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816983


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 88,55 31.950.318 % 15,00  
UFUK 5,49 187.883 % 8,28  
QNBFB 60,00 1.265.760 % 5,54  
SAFKR 2,32 789.820 % 5,45  
SALIX 7,78 41.761 % 5,14  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7575 7,7964 % 0,08  
Frank 6,1409 6,1779 % -0,45  
Riyal 1,5881 1,5961 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.562 1.562 -14,56  
Altın Gr. 300 300 -3,28  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -22,02  
Yarım 957 982 -10,65  
Çeyrek 480 491 -5,33  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 55,13 55,13 0,04  
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