ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 16:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,001123 0,41 0,001123 0,41 0,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816983
BIST
17:35122.112
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.869,49
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.123
En Düşük
120.159
17:355,9717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0136
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:356,5955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:35300,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -3,39
|Açılış
|: 300,04
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|31.950.318
|% 15,00
|
|UFUK
|5,49
|187.883
|% 8,28
|
|QNBFB
|60,00
|1.265.760
|% 5,54
|
|SAFKR
|2,32
|789.820
|% 5,45
|
|SALIX
|7,78
|41.761
|% 5,14
|
|DERAS
|3,99
|15.154.810
|% -0,75
|
|FORMT
|2,60
|52.135
|% 0,00
|
|AGHOL
|19,55
|14.419.784
|% 0,62
|
|ENJSA
|8,46
|52.076.571
|% 1,08
|
|IDEAS
|3,27
|96.765
|% 1,24
|
|AKBNK
|8,59
|230.606.945
|% 3,00
|
|AFYON
|7,51
|101.729.233
|% 2,46
|
|AKENR
|1,29
|41.846.882
|% 4,03
|
|AEFES
|25,54
|15.178.537
|% 0,39
|
|ADANA
|9,52
|9.108.557
|% 0,21
|
|AKENR
|1,29
|41.846.882
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,59
|230.606.945
|% 3,00
|
|AFYON
|7,51
|101.729.233
|% 2,46
|
|ALARK
|6,29
|33.736.404
|% 1,94
|
|ADNAC
|2,27
|8.315.147
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7575
|7,7964
|% 0,08
|
|Frank
|6,1409
|6,1779
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|-14,56
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,04
|
Seans Raporu
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