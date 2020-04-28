ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2020 05:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840558
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9954
En Düşük
6,9799
18:057,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5755
En Düşük
7,5499
18:05380,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,35
|Açılış
|: 380,93
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6601
|8,7036
|% 0,03
|
|Frank
|7,1385
|7,1815
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-18,55
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.496
|-29,00
|
|Tam
|2.503
|2.557
|-29,70
|
|Yarım
|1.220
|1.250
|-14,50
|
|Çeyrek
|612
|625
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,05
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|B. Petrol
|22,50
|22,50
|-0,57
|
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