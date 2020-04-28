ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2020 12:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840684
BIST
13:06101.500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 232,27
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:066,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:067,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:06384,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,14
|Açılış
|: 383,95
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.507.371
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|266.457.782
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,28
|681.475.013
|% 3,33
|
|GARAN
|8,46
|594.041.394
|% 1,20
|
|THYAO
|10,83
|427.012.668
|% 0,09
|
|ASELS
|27,46
|336.921.766
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|266.457.782
|% 9,99
|
|ECILC
|5,28
|681.475.013
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,13
|164.026.777
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|594.041.394
|% 1,20
|
|TSKB
|1,07
|60.646.597
|% 0,94
|
|PETKM
|3,54
|184.045.705
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7110
|8,7547
|% 0,61
|
|Frank
|7,1589
|7,2020
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-7,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-5,90
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,00
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,34
|23,34
|0,27
|