ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 11:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem Şekerci 04.05.2020 2020 - (devam)…. HSBC Portföy Yönetimi, (2018 – 2020) - Atlas Portföy Yönetimi – Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, (2016 – 2018) - Atlas Portföy Yönetimi – Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi, (2012-2016) - İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844346
BIST
12:5898.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 890,54
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:587,0322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:587,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:58385,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 385,49
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.750
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.160.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.314
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|637.936
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|51.086.358
|% -5,50
|
|SEYKM
|10,96
|20.741.270
|% -4,94
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,34
|436.836.394
|% 8,32
|
|ISFIN
|3,77
|359.155.720
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|310.117.098
|% 9,94
|
|MGROS
|33,34
|293.812.323
|% 5,51
|
|KRDMD
|2,38
|279.171.575
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,19
|172.394.588
|% -1,65
|
|KRDMD
|2,38
|279.171.575
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|68.254.197
|% 7,02
|
|ISFIN
|3,77
|359.155.720
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,08
|95.356.787
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6447
|8,6881
|% -0,60
|
|Frank
|7,2064
|7,2498
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8659
|1,8752
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,68
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,60
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,00
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|0,57
|