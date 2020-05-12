ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem Şekerci 04.05.2020 2020 - (devam)…. HSBC Portföy Yönetimi, (2018 – 2020) - Atlas Portföy Yönetimi – Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, (2016 – 2018) - Atlas Portföy Yönetimi – Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi, (2012-2016) - İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844346BIST