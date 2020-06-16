ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2020 08:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı karar
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 90 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851301
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8391
En Düşük
6,7909
18:057,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7560
En Düşük
7,6789
18:05379,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,60
|Açılış
|: 379,08
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,36
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6169
|8,6601
|% 0,50
|
|Frank
|7,1577
|7,2008
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8128
|1,8219
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|2,82
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.483
|-0,30
|
|Tam
|2.533
|2.552
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,00
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,08
|