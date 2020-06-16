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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.06.2020 08:22
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı karar
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 90 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı karar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851301


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
18:05109.556
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  109.393  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
110.067 En Düşük
108.716
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,10 27.912.337 % 10,00  
AYCES 41,18 2.538.222 % 9,99  
TSPOR 6,06 341.134.427 % 9,98  
TACTR 7,39 2.343.607 % 9,97  
KSTUR 46,32 125.990 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6169 8,6601 % 0,50  
Frank 7,1577 7,2008 % -0,01  
Riyal 1,8128 1,8219 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 2,82  
Altın Gr. 379 379 0,78  
Cumhuriyet 2.469 2.483 -0,30  
Tam 2.533 2.552 -0,30  
Yarım 1.234 1.245 -0,10  
Çeyrek 619 623 -0,10  
Gümüş.Ons 17,34 17,39 -0,01  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,00  
B. Petrol 39,80 39,80 0,08  
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