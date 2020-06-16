ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD REPO (BRUT) 10 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararBIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 90 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851301BIST