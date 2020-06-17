ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 16:42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.01.2017 23 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 02.01.2017 16 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 02.01.2017 16 Hayır
Mehmet Ali Ersarı Fon Kurulu Üyesi 28.02.2018 21 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 23 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851593
BIST
17:47110.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 45,91
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:476,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:477,7008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:47380,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 380,35
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,98
|105.965.024
|% 10,00
|
|YKSLN
|10,23
|79.230.003
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|222.539.044
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.287.424
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.114.824
|% 9,97
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.421.570
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.808.262
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.757.280
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,38
|1.009.086.289
|% 4,59
|
|GARAN
|8,13
|726.329.535
|% -0,97
|
|ASELS
|31,98
|714.419.496
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,89
|471.036.971
|% -2,07
|
|THYAO
|12,47
|433.734.365
|% -0,80
|
|IEYHO
|0,85
|375.883.207
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,37
|379.492.230
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,89
|471.036.971
|% -2,07
|
|IHLAS
|0,81
|188.694.456
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,59
|291.123.197
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6063
|% -0,25
|
|Frank
|7,1691
|7,2123
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,60
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.487
|6,40
|
|Tam
|2.538
|2.552
|2,80
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|3,20
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,82
|40,82
|-0,14
|
Seans Raporu
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