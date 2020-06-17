ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 16:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.01.2018 23 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 16 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 16 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 02.05.2019 18 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 23 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851605
BIST
16:52111.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 239,96
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
16:526,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
16:527,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6889
16:52379,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 379,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|78.317.988
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|214.046.742
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.990.166
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.896.691
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|33.800.854
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,18
|8.525.302
|% -9,82
|
|YGYO
|0,92
|34.193.742
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,37
|941.871.227
|% 4,43
|
|ASELS
|32,04
|655.223.354
|% -1,48
|
|GARAN
|8,14
|636.259.099
|% -0,85
|
|THYAO
|12,51
|382.964.810
|% -0,48
|
|GUSGR
|4,34
|368.723.254
|% 2,36
|
|IEYHO
|0,87
|346.214.389
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,82
|173.476.061
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|354.091.077
|% -1,04
|
|ALBRK
|1,59
|254.781.386
|% 2,58
|
|ODAS
|2,15
|340.479.106
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% -0,13
|
|Frank
|7,1961
|7,2395
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,33
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|3,10
|
|Tam
|2.536
|2.549
|-0,70
|
|Yarım
|1.236
|1.246
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|-0,24
|
Seans Raporu
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