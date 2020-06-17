ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 17:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 01.03.2012 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 15 Hayır
Müge PEKER Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 21 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 23 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851621
BIST
16:57111.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 133,13
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
16:576,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
16:577,6910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6876
16:57380,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 380,17
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|78.448.553
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|214.774.395
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.990.196
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.896.691
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|33.865.779
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.216.421
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|DAGHL
|9,20
|8.562.197
|% -9,63
|
|ECILC
|6,37
|943.708.482
|% 4,43
|
|ASELS
|32,02
|657.994.204
|% -1,54
|
|GARAN
|8,15
|643.350.255
|% -0,73
|
|THYAO
|12,51
|384.814.723
|% -0,48
|
|GUSGR
|4,34
|369.604.594
|% 2,36
|
|IEYHO
|0,87
|348.058.641
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,82
|173.587.523
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|355.093.539
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,33
|209.363.595
|% 3,91
|
|ALBRK
|1,60
|255.015.353
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6222
|% -0,07
|
|Frank
|7,1888
|7,2321
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,40
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.486
|4,70
|
|Tam
|2.537
|2.550
|1,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|2,30
|
|Çeyrek
|620
|624
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,38
|
Seans Raporu
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