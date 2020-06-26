ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Tasfiye Tarihi 26.06.2020Diğer HususlarAçıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni doğrultusunda, 26/06/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853044BIST