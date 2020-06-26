ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.06.2020 09:56
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 26.06.2020
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni doğrultusunda, 26/06/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853045
BIST
12:05115.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 958,92
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:056,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
12:057,7006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:05388,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 388,66
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.698.217
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|25.292.097
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.508.379
|% 9,64
|
|AYEN
|5,29
|122.642.037
|% 9,07
|
|AKSUE
|11,91
|22.939.996
|% 7,69
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,02
|46.267.822
|% -4,74
|
|GUBRF
|26,50
|118.497.888
|% -4,68
|
|GLRYH
|11,91
|6.638.811
|% -3,64
|
|ISFIN
|4,18
|594.119.264
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,08
|458.495.659
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,64
|260.616.199
|% 1,86
|
|ODAS
|2,33
|237.355.451
|% 2,19
|
|THYAO
|12,56
|217.565.350
|% 1,13
|
|IHLGM
|1,64
|260.616.199
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,08
|458.495.659
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,18
|594.119.264
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,44
|155.072.055
|% -0,69
|
|ODAS
|2,33
|237.355.451
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4824
|8,5249
|% -0,06
|
|Frank
|7,2082
|7,2516
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.539
|-1,70
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,70
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-0,90
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,51
|