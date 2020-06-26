ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.06.2020 09:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 26.06.2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853046
BIST
11:17115.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 903,19
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:176,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:177,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:17388,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 388,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|77.801.938
|% 9,94
|
|VKFYO
|2,73
|3.266.542
|% 9,64
|
|AYEN
|5,30
|109.756.571
|% 9,28
|
|SARKY
|6,85
|18.723.023
|% 9,08
|
|AKSUE
|12,03
|19.519.994
|% 8,77
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|3,98
|39.520.899
|% -5,69
|
|GUBRF
|26,80
|78.170.345
|% -3,60
|
|GLRYH
|11,95
|4.988.406
|% -3,32
|
|ISFIN
|4,17
|536.930.596
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,08
|332.650.645
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|215.102.331
|% 2,19
|
|THYAO
|12,56
|196.980.641
|% 1,13
|
|TSPOR
|8,15
|170.508.257
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,17
|536.930.596
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,08
|332.650.645
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,60
|157.630.285
|% -0,62
|
|ODAS
|2,33
|215.102.331
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,85
|71.229.485
|% -2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4779
|8,5204
|% -0,11
|
|Frank
|7,2059
|7,2493
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|0,55
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.539
|-0,80
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,80
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|41,31
|41,31
|0,26
|
Seans Raporu
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