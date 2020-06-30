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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2020 14:42
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-50 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50 Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-50 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-25
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-30 Kira sertifikaları (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-30
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-30 Gelire Endeksli Senetler
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853451


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,18 103.170.049 % 10,00  
VKFYO 3,30 14.201.594 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.734.669 % 10,00  
AYEN 5,51 191.933.428 % 9,98  
NATEN 21,22 10.099.532 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3833 8,4253 % -0,28  
Frank 7,1765 7,2197 % -0,02  
Riyal 1,8221 1,8312 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 -6,76  
Altın Gr. 390 390 -0,74  
Cumhuriyet 2.523 2.542 -9,00  
Tam 2.597 2.608 -9,30  
Yarım 1.262 1.276 -4,60  
Çeyrek 631 639 -2,30  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 -0,05  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,41 41,41 -0,46  
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