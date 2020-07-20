ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:09
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860457
BIST
16:26119.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 742,54
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:266,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:267,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:26400,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 400,40
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.394.588
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.418.234
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.042
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.139.312
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,53
|140.946.123
|% -6,87
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|990.227.873
|% 1,31
|
|SISE
|6,45
|897.420.525
|% 4,03
|
|GUSGR
|5,45
|855.128.425
|% 9,66
|
|ASELS
|33,02
|692.477.888
|% 1,41
|
|GARAN
|7,94
|601.663.923
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,32
|990.227.873
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,82
|594.419.291
|% 5,81
|
|ADESE
|2,51
|394.319.978
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|855.128.425
|% 9,66
|
|SISE
|6,45
|897.420.525
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6394
|8,6828
|% 0,56
|
|Frank
|7,2738
|7,3177
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,92
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,10
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,40
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|
Seans Raporu
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16:40CEMAS
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16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SODA, PETKM
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 482, 06 artarak (% 0.44 ) 109, 871